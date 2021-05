“Queste spalle sono diventate così grandi per una ragione”: usa una metafora LeBron James al termine di gara-4 - una partita persa nel secondo tempo, quando sul parquet è venuta meno la presenza dell’infortunato Anthony Davis. Il n°23 gialloviola sembra voler preparare al peggio i suoi compagni con quelle parole: AD infatti potrebbe non esserci neanche nel resto della serie, alle prese con uno stiramento nella zona dell’inguine che rende la sua condizione fisica da valutare “giorno per giorno”. Non sapremo mai con certezza se sarà o meno della partita fino a poche ore prima della palla a due di Phoenix, ma i Lakers adesso sono chiamati a compiere un’impresa: riprendere in mano una serie che sembrava in controllo e che a causa di uno strappo muscolare potrebbe cambiare padrone e vincitore. Giornalisti di Los Angeles parlano di “pessimismo” all’interno dello spogliatoio Lakers: al momento appare indispensabile dover trovare un’alternativa in campo a Davis su entrambi i lati del campo. Abbassare il quintetto? Dare più spazio a Marc Gasol? Sperare in una partita offensivamente valida di Kuzma? L’unica certezza al momento ha un nome e cognome di 11 lettere complessive: LeBron James. Basterà ancora una volta lui per permettere ai campioni in caricare di superare il turno?