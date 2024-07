A oltre due anni e mezzo dalla sua ultima partita in NBA, Lonzo Ball è tornato a farsi vedere in un video di allenamento nel quale lo si vede muoversi in maniera fluida come ai bei tempi. Dopo non aver messo piede in campo dal gennaio del 2022 per via dei ripetuti e cronici problemi alle ginocchia (per i quali ha dovuto sostituire il menisco), il giocatore dei Chicago Bulls è ancora sotto contratto fino al 2025 e intende tornare in campo nella prossima stagione