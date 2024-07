Luol Deng contro Arenas: "Irrispettoso e crudele"

Il Sud Sudan si appresta a vivere il suo sogno, facendo il suo debutto ai Giochi Olimpici ad appena 13 anni dalla creazione della federazione cestistica del paese. Al centro di tutto c’è l’ex All-Star Luol Deng, che da capo della federazione ha utilizzato il suo profilo Instagram per rispondere ai commenti di scherno di due ex giocatori e rivali come Paul Pierce e Gilbert Arenas prima e dopo l’amichevole contro gli Stati Uniti che i sudsudanesi sono andati a un passo dal vincere. L'ex giocatore dei Celtics in diretta tv aveva chiesto sarcasticamente "Ma hanno i campi da basket in Sud Sudan?", mentre Arenas li aveva ripetutamente chiamati "africanI" per denigrarli. "Normalmente non presto attenzione a questo tipo di commenti, ma come africano, leader nella mia comunità e presidente della Federazione di basket del Sud Sudan, sento che è importante rispondere" ha scritto Deng. "Non sono arrabbiato per le osservazioni ignoranti fatte dai miei ex colleghi; sono rimasto più deluso nel vederle provenire da due persone che ho sempre rispettato. I commenti fatti da Paul Pierce hanno mostrato disinformazione e mancanza di ricerche. Tuttavia, l'ha usato come momento per imparare e ha espresso positività una volta che si è informato. Grazie a Paul Pierce per essersi scusato, quello posso rispettarlo. Per quanto riguarda i commenti di Gilbert, erano certamente più irrispettosi e crudeli. Personalmente, non mi interessa molto. Non scambierei mai il mio posto con nessuno; essere africani è speciale. Tuttavia, per i giovani bambini africani e afroamericani che ammirano e ascoltano Gilbert, questi commenti possono farti pensare che vali meno degli altri e far pensare al resto del mondo che gli africani valgono di meno. Coloro che sono facilmente fuorviati possono fare commenti che riflettono l'odio per se stessi più che l'orgoglio. Non c'è nulla nella nostra storia da cui dovremmo distanziarci. In realtà voglio ringraziare entrambi per averci dato questa piattaforma per rispondere e informare gli altri. Abbiamo lavorato molto duramente negli ultimi quattro anni per essere qui, e non possiamo permettere a pochi secondi di toglierci quello che abbiamo raggiunto. Invece, apprezziamo il momento e usiamo questi commenti come un'opportunità per educare. Essere amati è sempre meglio che essere tollerati. Se noi come popolo ci rendessimo conto della grandezza da cui siamo venuti, avremmo meno probabilità di mancare di rispetto a noi stessi”.