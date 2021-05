Parlare di tifoso è convenzione giornalistica, è comodità per indicare con una sola parola un individuo che non metterà più piede al TD Garden: lo spettatore pagante che indossava la maglia n°5 di Kevin Garnett che ha scagliato una bottiglietta d’acqua contro Kyrie Irving infatti è stato prontamente arrestato dalla polizia e bannato a vita dalle gare NBA. Un tentativo fortunatamente andato a vuoto, mentre il n°11 dei Nets prendeva la via dello spogliatoio a seguito di una prestazione da 39 punti che ha permesso a Brooklyn di prendersi comodamente il 3-1 nella serie. “È l’ennesima dimostrazione di come le persone là fuori si sentano autorizzate a fare qualsiasi cosa. Hanno pagato per avere un biglietto - benissimo! Sono entusiasta del fatto che siano qui per godersi lo spettacolo, ma non siamo certo a teatro. Non si possono lanciare pomodori o roba simile a chi sta performando davanti ai tuoi occhi”. Irving, che prima del suo arrivo a Boston aveva parlato di razzismo e immaginava potesse esserci nei suoi confronti un clima non semplice, ha visto confermati tutti i suoi timori: “ Si sono viste tante pessime abitudini venire di nuovo fuori : scagliare gli oggetti contro di noi, urlare di tutto. Ma si arriva a un punto in cui tutto questo diventa troppo da sopportare”.

Questo è soltanto l’ultimo di una serie d’episodi che negli ultimi giorni hanno portato più volte la NBA a squalificare a vita degli spettatori che per ragioni diverse si sono resi protagonisti di gesti intollerabili: offese a genitori dei giocatori, lancio di pop corn, varie declinazioni di frasi razziste e discriminatorie, sputi alla schiena verso gli avversari. Un campionario che macchia in parte il tanto atteso ritorno del pubblico sugli spalti delle arene NBA: “Credo che queste cose vadano prese sul serio una volta per tutte”, aveva sottolineato Danny Ainge, negando poi di aver mai assistito in 26 a gesti razzisti da parte dei tifosi. In casa Nets invece sono di un altro avviso: “I tifosi devono maturare a un certo punto: stare a casa in lockdown per un anno e mezzo genera frustrazione, tante persone sono stressate, ma quando fai da spettatore, c’è bisogno di capire che chi scende in campo è umano come noi. Non siamo animali, non siete al circo. C’è bisogno di persone sugli spalti che abbiano rispetto del gioco: le vostri madre non sarebbero orgogliose del modo in cui vi comportate”.