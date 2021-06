Jayson Tatum ha tutte le carte in regola per provare a diventare un grande talento della pallacanestro del futuro, già tra i migliori All-Star NBA e con enormi margini di crescita. Anche lui, come tutti i giocatori di pallacanestro, trae ispirazione da chi lo ha preceduto e ha segnato la storia del gioco. I tre nomi imprescindibili per lui sono quelli di Michael Jordan, Kobe Bryant e LeBron James. Non può esistere a detta sua, una top-5 che non parta da questi tre fondamenti: “Faccio fatica ad ascoltare chi non li inserisce nella ristretta lista dei migliori all-time”, ha spiegato, sottolineando come dal suo punto di vista nel caso di campioni senza tempo il dibattito non debba neanche iniziare: alcune cose non possono essere messe in discussione.