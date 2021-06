Alla vigilia di gara-5 tra Atlanta e New York, il centro degli Hawks Clint Capela ha acceso ancora di più la rivalità tra le due squadre: "Provano a giocare duro, a spingerci e ad alzare la voce, ma possiamo farlo anche noi. E vinciamo anche. Ora andiamo a casa loro per vincere e mandarli in vacanza". I Knicks non hanno voluto rispondere, ma l’atmosfera al Madison Square Garden promette di essere elettrica

Ogni serie di playoff che si rispetti deve avere non solo grande rivalità in campo, ma anche qualche punzecchiatura fuori. Quella tra New York e Atlanta è stata sicuramente una delle serie che ha dato i maggiori spunti, non fosse altro che per il trattamento del pubblico del Madison Square Garden per Trae Young. Ma in gara-4 gli animi si sono accesi anche tra i protagonisti in campo, con John Collins che ha avuto bisogno di quattro punti di sutura al labbro dopo uno scontro con Julius Randle, arrivato in risposta a una spinta nella schiena (presunta) di Danilo Gallinari a Reggie Bullock che ha portato poi a un fallo flagrant di Randle. Insomma, tipica pallacanestro da playoff, anche se secondo Clint Capela c’è una differenza: “Non so se loro siano fisici, stanno provando a giocare in maniera fisica. Ma se davvero usassero il fisico, avremmo più problemi di quelli che stiamo avendo” ha detto il centro degli Hawks, avanti 3-1 nella serie. “Stanno provando a fare i duri, a spingere gli avversari e ad alzare la voce. Ma possiamo farlo anche noi, lo abbiamo dimostrato. Ah, e possiamo anche vincere le partite. Perciò cosa possono farci? Ora andremo a casa loro a vincere anche questa partita e a mandarli in vacanza”.