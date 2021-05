La serie più equilibrata e combattuta della Eastern Conference sta confermando quanto pronosticato una settimana fa, nonostante il vantaggio Hawks per 2-1 e la capacità di Atlanta di approfittare dei passaggi a vuoto di un Julius Randle lontano parente di quello premiato come giocatore più migliorato della regular season conclusa a metà maggio. Il protagonista per Atlanta è stato finora un Trae Young di assoluto livello, complicato da limitare dalla difesa Knicks e autore di 21 punti e 14 assist nella prima gara in carriera ai playoff davanti al pubblico della Georgia. Saranno loro a spingere gli Hawks anche in gara-4, punto cruciale di una serie ancora tutta da definire. Una cavalcata playoff nella quale sta provando a dire la sua anche il nostro Danilo Gallinari , impreciso nelle prime due sfide del Madison Square Garden e letale dell’arco nella sfida di 48 ore fa grazie al suo 4/4 dalla lunga distanza . Il n°8 azzurro è cruciale per le sorti degli Hawks in uscita dalla panchina, l’uomo in più da sfruttare a gara in corso.

vedi anche

Prima Gallinari, poi LeBron: serata playoff su Sky

Chi può cambiare le sorti in casa Knicks? Derrick Rose, promosso in quintetto in gara-3 da Tom Thibodeau, permettendo così al più giovane MVP della storia NBA di prendersi di nuovo il ruolo da titolare in postseason a sei anni di distanza dall’ultima volta. I 30 punti in gara-3 sono stati quelli che hanno tenuto in vita New York in un match dominato dagli Hawks, ma la speranza degli ospiti è quella di colpire di nuovo grazie al suo talento una difesa di certo non eccezionale a protezione del ferro. Una partita tutta da seguire su Sky Sport NBA, per scoprire chi avvicinerà la qualificazione alle semifinali di Conference, con il commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna.