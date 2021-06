New York, obiettivi Kelly Oubre e John Wall

I Knicks sono stati una delle grandi sorprese di questa stagione: quarto posto a Est e ritorno ai playoff per la squadra di coach Tom Thibodeau. Il cammino in post season si è però fermato con il netto 4-1 subito da Atlanta al primo turno. Una eliminazione che ha evidenziato come ai Knicks manchi ancora qualcosa per diventare veramente competitivi. E dagli USA arrivano i primi rumors sugli obiettivi di mercato per rinforzare il roster. Secondo il New York post un nome sulla lista è quello di Kelly Oubre Jr, reduce da un'annata non esaltante con Golden State ma comunque vissuta in crescendo. Le sue caratteristiche di ala in grado di difendere e tirare da fuori sarebbero quelle cercate da coach Thibodeau, che contro gli Hawks ha visto i suoi soffrire enormemente la maggior capacità di colpire dal perimetro degli avversari. Il Post scrive che l'interesse sarebbe reciproco, con Oubre pronto a cambiare ancora maglia dopo le esperienze a Houston, Phoenix e Golden State.

L'altro nome accostato ai Knicks è quello di John Wall, tornato ad alti livelli a Houston dopo il lunghissimo stop per infortunio. L'ex stella degli Wizards ha chiuso la stagione a 20.6 punti di media e 6.9 assist, giocando 40 partite. Una point guard di talento ed esperienza è uno dei grandi obiettivi di Thibodeau, che in stagione in quintetto si è affidato a Elfrid Payton, con Derrick Rose e il rookie Immanuel Quikley in uscita dalla panchina. Houston - si apprende - sarebbe dispostissima a scambiarlo, ovviamente alle sue condizioni. Ma - scrivono negli USA - se i Knicks fossero decisi a prendere Wall (il dubbio che potrebbe frenarli è quello sulle sue condizioni fisiche), le condizioni per una trade ci sarebbero tutte.