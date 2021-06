Il fresco MVP NBA ha segnato 24 punti, catturato 13 rimbalzi e distribuito 6 assist quando tutto il resto del quintetto base dei Nuggets ha contribuito con 26 punti, 11 rimbalzi e 4 assist. Anche per questo, Nikola Jokic è il miglior giocatore della lega, e lui lo ha voluto ricordare a tutti con una divertentissima sopramaglia con cui ha effettuato tutto il riscaldamento. "Fuori forma. Non salta. Scelto bassissimo al Draft. Lento. Flopper. Sovrappeso. Pessimo difensore. Piedi lenti. Non un All-Star. Cattive abitudini": queste (e altre definizioni) - che evidentemente il serbo ha sentito nel corso degli anni da quadno è arrivato in America, e che non ha dimenticato - erano tutte in bella mostra sulla sua maglietta da riscaldamento, che sull'altro lato riportava la scritta: "The Joker. MVP. The joke is on you". Come a dire: "Stavolta sono io a farmi una bella risata".