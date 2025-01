Guardando il calendario prima dell’avvio di stagione , è probabile che in casa Suns avessero individuato la trasferta di metà gennaio a Detroit come una serata tutto sommato facile . I Pistons , d’altronde, erano reduci dall’ennesima annata orribile , in cui avevano anche stabilito il ben poco prestigioso record per la striscia di sconfitte più lunga della storia della NBA . Non solo, Phoenix , con coach Mike Budenholzer arrivato in panchina durante l’estate per sostituire Frank Vogel , aveva tutta l’intenzione di lottare per i piani alti della Western Conference , magari trovando finalmente il modo di far convivere in modo efficace i talenti di Devin Booker, Kevin Durant e Bradley Beal . Dall’altre parte anche Detroit si presentava con un allenatore nuovo, affidando a J.B. Bickerstaff la fase di ricostruzione dopo il fragoroso fallimento della breve e tragicomica parentesi sotto la guida di Monty Williams . E i Pistons , che avevano accolto a roster qualche veterano scartato altrove puntando chiaramente a una prospettiva di medio-lungo termine , sembravano attesi ad un’altra stagione complicata. Arrivati a metà regular season, però, le due squadre hanno un record praticamente identico e la sfida in programma stasera si preannuncia tutt’altro che scontata .

Cunningham e una battaglia tra All-Star

Un’altra cosa che non era affatto prevedibile a inizio stagione era che nella sfida di Detroit i Pistonspotessero ambire ad avere il migliore tra i giocatori in campo. Se la regular season di Durant e Booker è infatti stata caratterizzata da qualche passaggio a vuoto di troppo e da diversi guai fisici, quella di Cade Cunningham lo sta a tutti gli effetti consacrando come un All-Star. Nelle 7 vittorie raccolte dai Pistons nelle ultime 10 partite c’è soprattutto la sua firma, e i 24.4 punti, 9.4 assist e 6.5 rimbalzi di media a partitatenuti fin qui rendono l’idea dell’importanza che l’ex prima scelta al Draft del 2021 ha per la squadra. Accanto a Cunningham, poi, si registra la netta crescita di Ausar Thompson e Jalen Duren, ormai elementi imprescindibili del quintetto, così come la sempre maggiore efficacia di Simone Fontecchio nel ruolo di 6° uomo. Ai Suns, per contro, non sta funzionando quasi niente e il 10° posto attualmente occupato nella classifica della Western Conference è lo specchio fedele di un gruppo che stenta a trovare continuità. L’arrivo di Nick Richards da Charlotte dovrebbe dare una mano sotto canestro, anche perché Phoenix è al momento 25° per rimbalzi a partita e 22° per defensive rating complessivo. E il centro ex Hornetsdovrebbe fare il suo esordio con la nuova maglia proprio stasera, nel traduzionale appuntamento con l’NBA Saturdays in programma dalle 22 su Sky Sport NBA (e dalle 23 anche su Sky Sport Uno) con il commento in diretta di Dario Vismara e Tommaso Marino.