Può darsi che a fine gara avesse fame, l'allenatore dei Clippers, ma in realtà le sue curiose parole usate per commentare il successo in gara-3 hanno più a che fare con la prestazione di altissimo livello delle proprie superstar, Kawhi Leonard e Paul George. E per rendere bene l'idea l'allenatore di L.A. ha scelto un paragone culinario

Non capita spesso che un allenatore commenti una vittoria in una gara di playoff parlando di bistecche & ketchup. Eppure proprio questo ha fatto Tyronn Lue dopo la vittoria dei suoi Clippers in gara-3 allo Staples Center, la prima della serie per Kawhi Leonard e Paul George. Ma il grado di appetito dell'allenatore dei Clippers non c'entra nulla con le sue parole, nient'altro che una metafora per lodare invece la prestazione delle proprie due superstar. "Sappiamo di avere in squadra due dei giocatori più forti di questa lega", ha commentato Lue dopo il suono della sirena finale. "Non vado da Mastro's - ha poi aggiunto - per ordinare il ketchup. Vado da Mastro's per ordinarmi una bella bistecca. E stasera i ragazzi volevano una bistecca, ed era proprio quello di cui avevamo bisogno".