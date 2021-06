Stando a quanto raccontato da Shams Charania di The Athletic, il nome di Penny Hardaway è finito tra quelli dei principali candidati a sostituire Steve Clifford sulla panchina degli Orlando Magic. Negli ultimi tre anni, l’ex giocatore NBA ha allenato a Memphis - la squadra collegiale nella quale è cresciuto - raccogliendo un record da 63-22 (nonostante le difficoltà avute a seguito del reclutamento di James Wiseman, rimasto fuori per tutta la stagione 2019-20). I Tigers però sotto la sua guida non hanno partecipato al torneo NCAA, ma l’idea della squadra della Florida è quella di affidarsi a una guida in grado di lavorare sui giovani, abituato a mettere a fuoco da subito il talento e ideale per portare avanti il (lungo) rebuilding che i Magic dovranno affrontare nei prossimi mesi. Secondo alcuni detrattori, Hardaway non avrebbe ancora lo spessore tecnico e l'esperienza in panchina per guidare una franchigia NBA, ma la sua capacità di costruire rapporti di empatia e fiducia con gli altri potrebbero dargli una grossa mano. ”Sono onorato che il mio nome sia stato preso in considerazione da una franchigia così importante e da un gruppo che significa così tanto per me”, ha sottolineato il diretto interessato, che ai Magic ha giocato per sei stagioni negli anni ’90 - regalando ai tifosi della Florida grandi soddisfazioni al fianco di Shaquille O’Neal sul parquet e sfiorando anche la conquista di un titolo NBA. Chissà se un eventuale ritorno in panchina potrà regalargli le stesse soddisfazioni.