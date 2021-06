Green azzecca il pronostico: Lou Williams decisivo

L'ala degli Warriors poco prima di gara-4 tra Atlanta e Milwuakee ha twittato: "I Bucks non possono rilassarsi perché non c'è Trae Young, Lou Will può vincere una partita". Una previsione che si è pienamente avverata

In molti pensavano che senza Trae Young, fuori per un infortunio al piede destro, la sorte di Atlanta in gara-4 fosse segnata. Tra questi non c'era però Draymond Green, l'ala degli Warriors prima della palla a due ha avvertito tutti via Twitter: "I Bucks non possono rilassarsi perché Trae è fuori, Lou Will può vincere una partita". Un pronostico poi pienamente rispettato. Williams è infatti risultato decisivo nel netto successo degli Hawks, partendo in quintetto e chiudendo con 21 punti (miglior marcatore dell'incontro), 8 assist e 5 rimbalzi. L'ex giocatore dei Clippers è stato chirurgico al tiro: 7/9 dal campo con 2/3 dall'arco e 5/6 ai liberi in 35 minuti sul parquet.