Scopriremo soltanto nelle prossime settimane come andrà a finire, se il Barcellona deciderà di rinnovare il contratto di Lionel Messi, se l’attaccante argentino ritroverà unità di intenti con il club catalano o se la frattura tra le parti resterà insanabile. Nel frattempo il dato di cui tenere conto (e che lascia senza parole) è che uno dei contratti più ricchi nella storia dello sport professionistico - 674 milioni di dollari incassati negli ultimi 4 anni - è scaduto. Lionel Messi da qualche ora è ufficialmente un free agent, utilizzando un linguaggio NBA che però è carico di significati ben diversi: nella lega di pallacanestro infatti essere svincolati da ogni tipo di accordo è una delle chiavi per decidere in maniera indipendente del proprio destino. Per molti, soprattutto se posti di fronte a diverse potenziali richieste, è auspicabile essere liberi di scegliere. Nel calcio invece, di solito, quando si ha per le mani un talento come Messi, si fa di tutto per evitare di rischiare di perderlo a zero - ma nel caso dell’attaccante argentino e del Barcellona, i rapporti ormai sembrano essere deteriorati da mesi di tira e molla. Un dato: Messi al Barcellona ha guadagnato in carriera, dal proprio clucb, più di LeBron James e Tom Brady messi insieme. Ecco perché Kevin Durant, così come tutti noi, ha pensato: “Messi senza contratto? Pazzesco”. Chissà come andrà a finire.