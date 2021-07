I Los Angeles Lakers hanno raggiunto nelle scorse ore un accordo per arricchire il proprio staff tecnico con la presenza di David Fizdale - ex allenatore dei New York Knicks e dei Memphis Grizzlies, figura vicina a LeBron James sin dai tempi dei Miami Heat. Una decisione arrivata a seguito della partenza di Jason Kidd, diventato nel frattempo head coach dei Dallas Mavericks, e che ha reso molto felici entrambe le parti in causa: Fizdale infatti, stando a quanto raccontato da ESPN, ha rinunciato a offerte ben più ricche di quella dei Lakers messe sul piatto per lui dagli Indiana Pacers. Una decisione che anche in questo caso ha una sola vera motivazione: LeBron James. L’ex assistente allenatore di Erik Spoelstra agli Heat ha scelto di inseguire il titolo NBA al fianco dell’eterno campione gialloviola - un legame fondamentale, un’amicizia e una stima che vanno ben oltre la pallacanestro e che coach Frank Vogel proverà a sfruttare nel migliore dei modi. James è stata anche la prima persona che Fizdale ha contattato telefonicamente nelle scorse ore per iniziare già a ragionare sul futuro. Non c’è tempo da perdere: l’obiettivo dei Lakers è quello di tornare competitivi, il prima possibile.