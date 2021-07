Al termine della stagione in molti si aspettano che Kawhi Leonard rinunci alla player option a sua disposizione per cercare un contratto più lungo, molto probabilmente rimanendo agli L.A. Clippers che ha scelto due anni fa. Se dovesse cambiare idea, però, ci sono tre squadre disposte a tutto per prenderlo: New York, Miami e Dallas

Lo scorso anno molte stelle in scadenza nel 2021, da LeBron James a Anthony Davis fino a Paul George, decisero di assicurarsi il futuro a lungo termine estendendo i propri contratti ed evitando possibili ricadute negative dovute al Covid o agli infortuni. Tra questi però non c’è Kawhi Leonard, che a differenza di George ha deciso di non estendere subito il suo accordo per esplorare al massimo le sue opzioni. Quasi tutti si aspettano che rinunci alla player option a sua disposizione per il prossimo anno e firmi un nuovo contratto che, avendo superato la soglia delle 10 stagioni nella lega, comincerà al 35% del cap, assicurandogli il massimo livello salariale possibile. E nonostante l’infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare le ultime otto partite di playoff, non c’è nessun dubbio che riceva il massimo possibile sul mercato. La vera domanda allora è: firmerà di nuovo con i Clippers oppure deciderà di andarsene? In molti in realtà si aspettano che resti a Los Angeles: d’altronde è stato lui stesso a scegliere la “squadra di casa” e in questi due anni non ci sono state prove che il suo rapporto con la franchigia sia compromesso. Ma se decidesse di lasciare la California, ci sono almeno tre squadre — tra le tante — che cercherebbero in tutti i modi di convincerlo a unirsi a loro.