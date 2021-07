Non è inusuale per le squadre NBA contare tra i propri tifosi alcuni volti noti: VIP o celebrities che siano, è lunga la lista degli attori, ma anche di cantanti, sportivi e politici che fanno a gara per guadagnarsi un posto in prima fila nelle arene più importanti. Da Jack Nickolson (Lakers) e Billy Crystal (Clippers) a Los Angeles, a Spike Lee a New York o JAY Z a Brookly, alcuni nomi sono ormai entrati a far parte del fascino stesso della squadra, ma finora Milwaukee non aveva un tifoso (o una tifosa) eccellente di cui vantarsi. Tutto è cambiato con la corsa di Giannis Antetokounmpo e compagni verso la finale NBA e, stando a sentire la diretta interessata - Sheryl Crow - con la passione dei suoi due figli, "soprattutto quello più piccolo di 11 anni". Da qualche giorno, infatti, sull'account Twitter di Sheryl Crow (50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, 9 Grammy Awards conquistati, successi planetari all'attivo come "All I wanna do", "If it makes you happy" o "Soak up the sun") trovano spazio solo incoraggiamenti e dimostrazioni di affetto dell'artista USA verso i Bucks.