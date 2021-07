C'è un account Twitter (@SpaceJamCheck) che da oltre 7 anni e mezzo tranquillizza un mondo in costante cambiamento con un'unica certezza: "Il sito di Space Jame originale è ancora online". E infatti lo è: a 25 anni dall'uscita nelle sale del celebre film di animazione che vedeva protagonisti Michael Jordan e Bugs Bunny - e a pochi giorni dallo sbarco nelle sale del nuovo capitolo, Space Jam: A new legacy, con LeBron James a sostituire MJ - il sito del film originale continua a essere consultabile online, per la gioia di tantissimi appassionati e cultori. Non è (ovviamente) la fruibilità del sito, ciò che gli utenti cercano, ma una sorta di "capsula del tempo" in cui si può rivedere per un istante com'era il mondo (anche quello digitale degli albori) un quarto di secolo fa. È - ha fatto notare il New York Times, che al fenomeno ha dedicato un'intera pagina - "un portale di accesso all'universo degli anni '90". Lo è nei colori, nella grafica e nell'interfaccia, ancora costruito attraverso un semplice script HTML. Eppure è stato da traino a un film che è stato capace di incassare, nei cinema, 90 milioni di dollari solo in Nord America e altri 140 nel resto del mondo, anche se al tempo inserire la URL di un sito sulla locandina del film sembrava ai più una stranezza senza senso. Non per Don Buckley, al tempo vice-presidente marketing e pubblicità per Warner Bros, che ebbe l'intuizione di "assoldare" quattro designer e producer molto creativi (Dara Kubovy-Weiss, Jen Braun, Michael Tritter e Andrew Stachler) e affidar loro la creazione del sito Internet del primo Space Jam.