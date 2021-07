Dopo la sconfitta in gara-5, Danilo Gallinari ha parlato in conferenza stampa commentando il ko contro i Milwaukee Bucks: "Sapevamo che sarebbero stati aggressivi, ma non abbiamo pareggiato la loro intensità. Conosciamo la ricetta per vincere, dobbiamo solo seguirla per 48 minuti senza alti e bassi. Ma c’è ancora tanta pallacanestro da giocare: saremo pronti per gara-6"

A differenza di quanto accaduto in gara-4, questa volta gli Atlanta Hawks non sono riusciti a sopperire all’assenza del loro leader Trae Young, pagando a caro prezzo un brutto inizio di partita (34-22 nel primo quarto per Milwaukee) e perdendo gara-5 in casa dei Bucks. Danilo Gallinari ha provato a tenere in partita i suoi specialmente nel primo tempo, procurandosi 7 tiri liberi (tutti a segno) e chiudendo alla fine con 19 punti in 23 minuti, alla pari di John Collins e alle spalle dei 28 punti di Bogdan Bogdanovic per guidare Atlanta. Ma non sono bastati per evitare di finire sotto 3-2 nella serie, ritrovandosi di nuovo con le spalle al muro come già accaduto in gara-7 contro Philadelphia. "Stasera non abbiamo fatto un buon lavoro nel pitturato, hanno segnato davvero troppi punti" ha spiegato Gallinari in conferenza stampa parlando dei problemi dei suoi, battuti 66-36 in area. “Sono stati più aggressivi e più intensi, noi non siamo riusciti a pareggiare la loro energia. Hanno fatto quello che hanno voluto, un po’ come siamo riusciti a fare noi con loro in gara-4. Sapevamo che sarebbe successo, ma a inizio gara proprio non ne avevamo. Se vogliamo vincere, dobbiamo essere molto migliori di così".