Da scelta al secondo giro (39^ assoluta al Draft 2012) a protagonista assoluto della gara decisiva per entrare trionfalmente in finale NBA. Khris Middleton - anche se oggi è un due volte All-Star NBA - magari è abituato a non avere sempre addosso i riflettori delle grande star, ma quando la magnificenza del palcoscenico o le emegerenze contingenti (vedi assenza di Giannis Antetokounmpo nelle ultime due gare) lo hanno scaraventato in prima fila, il prodotto di Texas A&M ha risposto presente nel modo più spettacolare possibile. Non sono solo i 32 punti messi a segno nella notte per trascinare i Bucks alla vittoria in gara-6 e all'eliminazione degli Hawks: occorre tornare indietro alla serie contro Brooklyn, che ha visto Milwaukee due volte sull'orlo del baratro, prima sotto 2-3 in gara-6 e poi chiamata a vincere la decisiva gara-7. Ebbene, Middleton non ha deluso: 38 punti, 10 rimbalzi e 5 assist nella sesta gara, 23 sempre con 10 rimbalzi e 6 assist nella settima. E ancora: niente Antetokounmpo in gara-5 contro Atlanta, con la serie in parità sul 2-2? Middleton mette a libri una prestazione da 26 punti, 13 rimbalzi e 8 assist, caricandosi sulle spalle i suoi Bucks e confezionando quel match point messo a frutto nella notte. Con un'altra grande, anzi immensa prestazione. Non si può definire altrimenti un terzo quarto da 23 punti (il terzo parziale con almeno 20 punti da lui messo a segno nei playoff, un record nella storia dei Bucks) durante il quale Middleton ha segnato 16 punti in fila per la sua squadra, rintuzzando il tentativo di rimonta più pericoloso degli Hawks, capaci di avere in quel momento il pallone (sprecato) del primo vantaggio nella gara.