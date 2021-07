NBA Finals, Suns-Bucks: dove vedere gara-1

Dopo una stagione emozionante e ricchissima di colpi di scena è tutto pronto per gara-1 delle NBA Finals 2021. A giocarsi il titolo due squadre che in pochi avrebbero pronosticato a inizio stagione: i Milwaukee Bucks e gli ancor più sorprendenti Phoenix Suns. In una postseason caratterizzata dagli infortuni c'è apprensione per le condizioni di Giannis Antetokounmpo, ma il greco è dato sulla via del recupero e lo si attende protagonista di queste Finals. Dall'altra parte troverà un Chris Paul in stato di grazia, alle prime finali della sua carriera, e un Devin Booker in costante ascesa. Gara-1 si giocherà a Phoenix, grazie al record migliore dei Suns in stagione, e darà già indicazioni importanti sulla serie, tutta da seguire LIVE o in replica su Sky Sport.