Nicolò Melli aspettava questo momento . Lo aspettava da un anno intero, al termine di una stagione che lui stesso ha definito come "oggettivamente la più difficile della mia carriera", in cui tra New Orleans e Dallas si è potuto togliere poche soddisfazioni , diciamo anche nessuna. Poter voltare pagina conquistando da capitano un posto alle Olimpiadi è una soddisfazione enorme, quasi da non crederci anche se ormai sono passati quasi due giorni. E permette anche di ragionare con più rilassatezza sul biennio che si sta lasciando alle spalle , visto che il suo ritorno all’Olimpia Milano sembra solo questione di ore — con un viaggio dalla Germania, dove si trova ora, che prima di portarlo a Roma per il raduno della Nazionale potrebbe riportarlo nella città che è stata già sua tra il 2010 e il 2015. Il capitano azzurro ha parlato in esclusiva con skysport.it del torneo pre-olimpico appena conquistato e delle sue aspettative in vista di Tokyo , ma soprattutto della sua esperienza in NBA tra Pelicans e Mavericks e delle Finals che cominciano stanotte — diretta a partire dalle 3.00 su Sky Sport NBA canale 209, la casa della pallacanestro USA per i prossimi due anni — e che vedono coinvolti due suoi grandi amici tra campo e panchina.

Nik, sono passate più o meno una quarantina di ore da quando è successo: hai cominciato a realizzare quello che avete fatto a Belgrado?

"No, no, assolutamente no. Però è il bello di quando si fa un’impresa simile: non lo realizzi subito. Sicuramente siamo molto contenti, abbiamo fatto qualcosa di straordinario e ce la godiamo".

Quando avete cominciato a crederci come gruppo, sia prima della partita che durante?

"A dir la verità ho avuto buone sensazioni fin dall’inizio. Mi hanno chiesto di definire il gruppo con una parola e per me era ‘genuino’. Poi ovvio: pensare di andare in Serbia a vincere contro la Serbia è un altro discorso, però ho sempre creduto in questo gruppo e noi abbiamo sempre creduto in noi stessi. Anche durante il torneo, a parte l’esordio che era davvero la prima volta che giocavamo assieme, abbiamo visto come stavano gli altri e abbiamo visto che la Serbia faceva fatica… Poi sai, quando giochi in casa e sei davanti ai tuoi tifosi, se per caso l’avversario va avanti poi la pressione si fa sentire. Noi siamo stati bravi a fare questo e a controllare la partita, però ci abbiamo sempre creduto. Quando arrivi in finale, che comunque non era scontato raggiungere, è vero che sei sfavorito ma non vuoi perdere. E noi ci abbiamo creduto".

Per te in particolare, da neo capitano di questo gruppo e dopo la stagione che hai passato, che significato ha questa Olimpiade?

"Per me hanno un significato particolare innanzitutto perché sono le Olimpiadi, e poi perché mia mamma le aveva fatte in passato e quindi è davvero bello. Non credo siano tante le famiglie che possano dire di avere un genitore e un figlio entrambi olimpionici. Quindi per me ha un significato speciale, una boccata di ossigeno dopo una stagione oggettivamente difficile, dove le soddisfazioni sono state poche. Diciamo che non ho giocato benissimo in queste qualificazioni, ma sono contento di aver aiutato la squadra a raggiungere questo obiettivo. È una cosa bella che ridà un po’ di leggerezza a tutto".

L’altra sera ti sei trovato diverse volte a marcare Boban Marjanovic: ti ha aiutato averlo affrontato in allenamento a Dallas?

"A dire il vero a Dallas non è che ci allenassimo troppo, e poi non è stata proprio una marcatura di fine lettura: sono andato dentro e l’ho dovuto solo menare, perché non avevo alternative. Però sicuramente il fatto di sapere come gioca e quali sono i suoi tiri preferiti un po’ mi ha aiutato: ho sempre cercato di mandarlo a sinistra, anche se non era semplicissimo, e di non fargli prendere posizione troppo profonda. Però quando eravamo lì sotto insieme c’era solo da menare".