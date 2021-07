Phoenix in finale, tutto quello che c'è da sapere

I Phoenix Suns si giocheranno il titolo NBA contro Milwaukee nelle terze finali della loro storia, in cui non hanno mai conquistato l'anello di campioni. Tutte le infomazioni e le curiosità sulla squadra di Chris Paul e Devin Booker NBA FINALS, TUTTO IL PROGRAMMA SU SKY SPORT Condividi:

Il cammino dei Suns fino alle Finals Phoenix ha giocato una grande regular season chiudendo con il record di 51 vittorie e 21 sconfitte, il secondo in tutta la NBA dietro i Philadelphia 76ers. Questo gli permetterà di avere il fattore in campo a favore nella serie di finale contro Milwaukee, che ha chiuso la stagione con 46 vittorie e 26 sconfitte. I Suns hanno poi giocato dei playoff di altissimo livello. Al primo turno hanno eliminato i Los Angeles Lakers campioni in carica 4-2, approfittando dell'infortunio di Anthony Davis e delle non perfette condizioni fisiche di LeBron James, al rientro da un problema alla caviglia. Nelle semifinali di conference hanno poi spazzato via 4-0 i Denver Nuggets (privi di Jamal Murray) dell'MVP Nikola Jokic. Più combattuta la finale di conference contro i Clippers, vinta comunque 4-2. Anche in quel caso i Suns sono stati bravi ad approfitatre di un'assenza pesante degli avversari, quella di Kawhi Leonard, fermato da un infortunio al ginocchio.

I precedenti in stagione con i Bucks A guardare la regular season le imminenti NBA Finals tra Phoenix Suns e Milwaukee Bucks si preannunciano molto spettacolari, ed equilibrate. Negli unici due precedenti in stagione non sono infatti mancate le emozioni: due sfide bellissime chiuse solo nei secondi finali, in un caso addirittura dopo un tempo supplementare. Il bilancio parla di due successi Suns con un solo punto di scarto.

La storia dei Suns: due Finals e zero anelli Nella loro storia i Phoenix Suns sono arrivati due volte alle finali NBA senza mai riuscire a vincere il titolo. La prima nel 1976 contro i Boston Celtics, perdendo 4-2. In quei Suns giocavano i futuri hall of famers Paul Westphal e Pat Riley. Nei Celtics giocava una leggenda come John Havlicek, ma l'MVP della finale fu Jo Jo White. Seconda finale per i Suns nel 1994 contro Chicago. Altra sconfitta per 4-2 con Michael Jordan MVP della finale a guidare i Bulls al primo three-peat. Phoenix era guidata da Charles Barkley, fresco vincitore del titolo di MVP della stagione regolare.

I possibili protagonisti I due giocatori simbolo di questi Phoenix Suns sono Chris Paul e Devin Booker. Il veterano ex Clippers, 36 anni alla sua prima stagione ai Suns, giocherà le prime finali della sua carriera dopo aver disputato una grande stagione e dei grandissimi playoff. In postseason ha viaggiato finora a 18.1 punti, 8.7 assist e 3.9 rimbalzi di media, con il 47% dal campo il 40.5 da tre il 90.6 ai liberi. L'altra stella è Booker, arrivato alla sua sesta stagione in maglia Suns e alla prima partecipazione in carriera ai playoff. In questa postseason sta viaggiando a 27 punti, 6.4 rimbalzi e 4.8 assist di media a partita, con il 44.4% dal campo, il 34.4 da tre e il 91.3 ai liberi. Altro giocatore decisivo per i Suns sui due lati del campo è DeAndre Ayton, centro al terzo anno nella lega che in questi playoff ha mostrato una crescita e una maturazione esponenziali.