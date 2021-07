Il greco sorprende tutti nella conferenza stampa prima di gara-3 rispondendo alla prima domanda dei cronisti come fece il running back dei Seattle Seahawks Marshawn Lynch prima del Superbowl 2015: "Sono qui solo per non essere multato". Ma non è vero, è solo uno scherzo da parte del n°34 dei Bucks, importante però per mantenere un approccio leggero a gara-3 e non sentire la pressione di una partita fondamentale

I suoi Bucks sono sotto 0-2, Milwaukee torna a casa e ha bisogno a tutti i costi di una vittoria, per riaprire la serie finale contro Phoenix. La pressione è tanta, e quasi tutta è sulle spalle (larghe) di Giannis Antetokounmpo, leader e superstar della squadra del Wisconsin. Che però non sembra accusarla, tanto meno soffrirla. L'Antetokounmpo che si presenta davanti alla stampa è un Antetokounmpo sorridente e rilassato, che si diverte a prendere in contropiede i cronisti che lo aspettano al varco. "C'è della felicità in più nel giocare la prima partita di finale davanti ai vostri tifosi?", la prima domanda. E subito il colpo di scena: "Sono qui solo per non essere multato". Una risposta che lascia sorpresi tutti, ma l'irresistibile risata del "Greek Freak" modifica immediatamente l'atmosfera: "C'era questo giocatore di football, Marshawn Lynch?", spiega lui, che forse da ragazzino neanche sapeva cosa fosse, il football americano della NFL. "Ha pronunciato questa frase durante il media day [del Superbowl 2015]. Ma io devo rispondere alle vostre domande, no? Questa è la mia prima volta alle finali. Non so quello che sto facendo. È la mia prima volta. Non so se sono davvero obbligato a rispondere alle vostre domande o se posso andarmene a casa. Ma con ogni probabilità se non rispondessi mi multerebbero", scherza divertito il n°34 dei Bucks, che già nei giorni scorsi aveva confessato di non amare troppo il rituale (obbligatorio) delle interviste (pur apprezzando personalmente il lavoro dei cronisti al seguito).