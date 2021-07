Dopo i primi due episodi, in cui non è bastato un Giannis Antetokounmpo da record (nonostante l’infortunio al ginocchio appena superato), Milwaukee si ritrova già a un punto di svolta nel primo match casalingo della serie: vincere per riaprire le NBA Finals ed evitare un 0-3 che storicamente ai playoff è sempre stato uno svantaggio irrecuperabile per chiunque Condividi:

I 42 punti di Giannis Antetokounmpo e una prestazione vista raramente su un palcoscenico così importante come le finali NBA, non sono bastati ai Milwaukee Bucks per invertire la tendenza di gara-1 e conquistare il fattore campo. Phoenix ha tirato molti meno liberi, sbagliato tanto in area, ma trovando ritmo e canestri dalla lunga distanza ha bissato i 118 punti del primo episodio della serie e condannato Milwaukee al 2-0. La sfida è indirizzata, ma non si può certo dire conclusa, nonostante i Bucks siano consapevoli di dover garantire maggiore supporto a Giannis Antetokounmpo: Mike Budenholzer ha accelerato il processo di riduzione delle rotazioni, portando a sei il numero di giocatori rimasti sul parquet per almeno 13 minuti in gara-2. Mentre Pat Connaughton ha fissato il suo nuovo record ai playoff con 34 minuti trascorsi in campo, i vari Bryn Forbes, Bobby Portis e Jeff Teague sono rapidamente scalati nella gerarchia e nelle rotazioni. Pochi, ma buoni, il più a lungo possibile sul parquet, con l’unico grande dubbio: quanto tempo giocare con Antetokounmpo da centro, lasciando Brook Lopez in panchina e provando a rendere il quintetto Bucks più dinamico possibile?

Ciò che manca all'appello per Milwaukee però sono soprattutto i canestri. In una lega sempre più spesso definita come "make or miss league", in cui la cura del dettaglio fa sì che un singolo canestro sbagliato può segnare la differenza tra vittoria e sconfitta, pesano come un macigno le percentuali realizzative di Khris Middleton che - nonostante l'ottimo secondo tempo di gara-1 - sta tirando con il 40.5% dal campo e il 33% dall'arco (6/18 complessivo). Così non si va da nessuna parte, soprattutto se Jrue Holiday riesce a far peggio dell'All-Star suo compagno di squadra: per l'ex Pelicans 31% al tiro e 1/7 dalla lunga distanza. Cifre che fanno il solletico alla difesa dei Suns, che concede il tiro dall'arco ai suoi avversari e che non ha pagato dazio da Holiday neanche dalle conclusioni in avvicinamento al ferro: 12 tiri dall'area e ben sette errori (contro il 66% raccolto in regular season da quella zona di campo). Segnare i canestri che di solito vanno dentro: sembra banale, ma la ricetta del successo per Milwaukee è proprio questa.