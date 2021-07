Cleveland, Miami, di nuovo Cleveland e ora Los Angeles. Una carriera storica, unica nel suo genere per continuità, vittorie e momenti iconici che LeBron James ha regalato agli appassionati di pallacanestro da due decenni. Un percorso a cui il campione gialloviola non vuole aggiungere altre tappe, come raccontato durante una delle tante interviste rilasciate in questi giorni in cui sta per uscire al cinema “Space Jam: a New Legacy”: “ Spero davvero che possa terminare la mia carriera vestendo la maglia dei Lakers . A prescindere da quante altre stagioni riuscirò a reggere, che siano quattro, cinque, sei o, chi può dirlo, sette. Il mio obiettivo è continuare a giocare il più a lungo possibile, adoro vivere a Los Angeles e la mia famiglia ormai si sente a casa. Far parte poi di una franchigia storica come i Lakers rende tutto ancora più speciale”.

Facendo i conti in tasca a James in effetti, la sua non è una rivelazione inattesa. L’estensione contrattuale firmata con i Lakers lo porterà a vestire la maglia gialloviola come minimo fino a 37 anni e, anche considerando la possibilità di proseguire dopo quella data, a Los Angeles continueranno a essere più che disposti a fare il possibile per provvedere ai suoi bisogni. La vera notizia però è un’altra: la prospettiva che James vuole dare alla sua carriera in quanto a durata. L’idea di parlare senza problemi di altri 4-5 anni da trascorrere sul parquet lascia intendere che, al netto di infortuni o problemi fisici, LeBron ha tutta l’intenzione di restare sul parquet almeno fino a 40 anni (con tanto di riferimento ad altre potenziali sette stagioni, che renderebbero davvero eterna la sua presenza in campo), ma soprattutto di aspettare l’ingresso nella lega di suo figlio Bronny - già inserito all’interno delle previsioni di Draft del 2023. Una data che in questa prospettiva sembra dietro l’angolo, la realizzazione di un sogno e la chiusura di un cerchio impensabile per chiunque altro, ma non per James, che probabilmente continueremo a vedere solo ed esclusivamente in campo con la maglia dei Lakers.