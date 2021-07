Gli indizi continuano ad arrivare, all'apparenza sempre più numerosi. Le parole di Damian Lillard dopo l'eliminazione contro Denver, tanto per cominciare ("Per quanto ancora devo restare devoto?", aveva twittato, riferendosi alla sua fedeltà ai Blazers, l'unica squadra - finora - della sua carriera). Quindi gli articoli apparsi sulla stampa (soprattutto quelli a firma di Chris Haynes, da tempo molto amico della stella di Portland). Poi ancora l'assunzione del nuovo allenatore Chauncey Billups piaciuta poco alla fan base dei Blazers, che ha avuto da ridire anche sulla (non) posizione assunta da Lillard al riguardo. Insomma, i rapporti tra i Portland Trail Blazers e il n°0 non sono certo al loro punto più alto, e ora anche Henry Habbott, giornalista di True Hoop, citando "fonti vicine al giocatore" è pronto ad affermare che "nei prossimi giorni Damian Lillard chiederà ai Blazers di essere ceduto". Lo dovrà fare a Jody Allen, sorella del defunto Paul Allen, oggi proprietaria della franchigia, anche se si vocifera non ancora per molto. E se Allen dovesse vendere, un asset come Lillard avrebbe senso averlo ancora in squadra (per innnalzare il valore della squadra), ma vero è anche che un Lillard mantenuto a organico scontento potrebbe spaventare più di un nuovo acquirente.