Ottima prova anche per Brook Lopez, finito ai margini e dal ridotto utilizzo nelle sfide precedenti della serie: il lungo dei Bucks resta in campo per 29 minuti, approfittando dei problemi di falli che limitano la presenza sul parquet di PJ Tucker (3 punti in 24 minuti per l’ex Rockets), trovando continuità in attacco e in difesa: il centro di Milwaukee chiude con 9 punti, 6 rimbalzi e soprattutto +10 di plus/minus a referto. Con lui in campo gli ospiti non sono andati sotto per la prima volta nella serie: una gran bella notizia per coach Budenholzer