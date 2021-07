Dopo quattro stagioni ai Los Angeles Lakers culminate con il titolo del 2020, Alex Caruso potrebbe cambiare aria: i Cleveland Cavaliers lo avrebbero individuato come uno degli obiettivi per il mercato dei free agent insieme a un’altra guardia di energia come TJ McConnell di Indiana. I Lakers hanno nove giocatori in scadenza di contratto da salutare o confermare quest’estate

Sarà un’estate molto calda per i Los Angeles Lakers. I campioni NBA del 2020 non sono riusciti a difendere il loro titolo in una stagione contrassegnata dagli infortuni, ma ora devono prendere delle decisioni pesanti su ben nove giocatori del roster dell’ultima stagione. Attorno ai confermatissimi LeBron James e Anthony Davis, infatti, nessuno può davvero dirsi sicuro di avere un posto in squadra, né quei giocatori che sono sotto contratto come Kentavious Caldwell-Pope e Kyle Kuzma né i 9 che devono firmarne uno nuovo, gruppo nel quale ricade anche Alex Caruso. E il suo futuro potrebbe anche essere lontano da Los Angeles: secondo quanto riportato da Chris Fedor di Cleveland.com, i Cavaliers lo avrebbero individuato come uno dei free agent da aggiungere al loro roster, cercando di migliorare una difesa che lo scorso anno li ha visti chiudere nei bassifondi della lega. Proprio per questo un altro nome fatto per i Cavs è quello di TJ McConnell, protagonista di una stagione molto positiva con la maglia degli Indiana Pacers e anch’egli free agent. Ovviamente sia i Lakers che Caruso (che nei suoi quattro anni di NBA ha giocato solo con i gialloviola) vorrebbero continuare insieme, ma se arriverà un’offerta di livello — i Cavs sono tra le poche squadre ad avere spazio salariale, anche se devono rifirmare Jarrett Allen — difficilmente i Lakers potranno offrirne una che vada vicino, visti quanti giocatori devono aggiungere per completare il roster in vista del prossimo anno.