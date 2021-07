I Lakers vogliono un veterano: CP3 o Westbrook?

I Milwaukee Bucks hanno conquistato il titolo 2021, ma per le altre 29 squadre è già cominciata la rincorsa alla prossima stagione. E i Los Angeles Lakers in particolare, dopo un’annata funestata dagli infortuni, vogliono sfruttare al meglio gli ultimi anni ad alto livello di LeBron James per costruire attorno a lui e a Anthony Davis una squadra capace di riconquistare il titolo. Per questo, secondo quanto scritto da Marc J. Spears di The Undefeated, la dirigenza guidata da Rob Pelinka vorrebbe aggiungere una point guard di esperienza, e i primi due nomi sulla lista sono quelli di Chris Paul e di Russell Westbrook. Sul secondo, in particolare, ci sono già state delle discussioni con gli Washington Wizards per portarlo a Los Angeles in uno scambio che coinvolgerebbe Dennis Schröder (da rifirmare con una sign-and-trade), Kyle Kuzma e Talen Horton-Tucker (anche lui da rifirmare essendo restricted free agent) in cambio dell’MVP del 2017, proprietario di un contratto da 44 milioni di dollari il prossimo anno. Lo stesso pacchetto più o meno dovrebbe essere offerto anche ai Suns per Chris Paul, il quale però dovrebbe esercitare l’opzione a suo favore da 44 milioni di dollari per l’anno prossimo per facilitare lo scambio, evitando di mandare i Lakers in hard cap.