Momenti di tensione tra la Spagna e i Minnesota Timberwolves. L’oggetto del contendere è la partecipazione di Juancho Hernangomez ai Giochi di Tokyo 2020, che inizialmente sembrava saltata per un infortunio alla spalla subito in allenamento, salvo poi essere inserito nel roster della squadra di Sergio Scariolo volando fino in Giappone. All’ultimissimo secondo però i Minnesota Timberwolves si sono messi di mezzo, costringendo il giocatore a rimanere fuori e portando la Spagna a sostituirlo con Xabi Lopez-Arostegui, per il disappunto del fratello Willy (che ha scritto #FreeJuancho sui social) e soprattutto del presidente della federazione Jorge Garbajosa. L’ex giocatore di Toronto ha detto chiaramente che la responsabilità ricade interamente su Gersson Rosas, capo della dirigenza dei Timberwolves, che ha deciso di fermare il giocatore. “Non abbiamo mai ricevuto un no, nessun personale medico dei T’Wolves ha visitato Juancho di persona a Las Vegas, la decisione è stata personale e l’ha presa il loro presidente delle operazioni. Persino l’allenatore della squadra si era congratulato con Hernangomez per poter giocare a Tokyo. Nessuno aveva dubbi che potesse farlo, ci sono state diverse riunioni virtuali con sei dei loro medici. Se non ci fosse stato il loro sì, il giocatore non sarebbe mai volato in Giappone. Gli hanno tolto un sogno” ha attaccato Garbajosa.