Dalla superstar dei Cavs Donovan Mitchell e dal suo compagno di reparto Jarrett Allen arrivano lodi sterminate per il prodotto di USC, che alla sua quarta stagione NBA sembra avviato a diventare quella forza - non solo difensiva - che in tanti avevano previsto. E lui non si tira indietro: "Io e Allen siamo la coppia più forte della NBA a protezione del ferro"

Le avvisaglie c'erano, fin da quando ha fatto il suo ingresso nella lega nel 2021, ma ora Evan Mobley sembra essere definitivamente sbocciato nel giocatore che in tanti si erano auspicati potesse diventare. "Sarà uno dei primi cinque giocatori della NBA", arriva a dire il suo compagno ai Cavs Donovan Mitchell. Che lega la sua scelta di prolungare il suo contratto e restare a Cleveland nel lungo periodo proprio alla presenza in squadra del suo lungo: "Farei di tutto per vincere e lui è il motivo per cui ho accettato di firmare, perché vedo ogni giorno in palestra che tipo di potenziale ha. Io, Darius Garland e Jarrett Allen siamo tutti già stati degli All-Star ma Evan non ha appena neppure iniziato a grattare la superficie del suo talento. Si tratta soltanto di dargli la fiducia e la possibilità di farlo", ha detto il leader dei Cavs. Parole di grande elogio che riflettono quelle del compagno di reparto di Mobley, Jarrett Allen: "La gente sta imparando solo ora a capire chi è Evan Mobley, ma ha ancora tanto da imparare. In campo sa fare tutto, in difesa, ma anche in attacco".