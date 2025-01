Nel corso della gara tra Philadelphia e Washington, sul finire della gara (poi vinta dai Sixers) e con il punteggio in equilibrio, Kyle Kuzma ha commesso una evidentissima violazione di doppio palleggio che la terna arbitrale non ha sanzionato, scatenando le ira del coach dei 76ers Nick Nurse. Ma quel che è andato in scena a bocce ferme è ancora più "surreale" rispetto a quanto accaduto in campo. A chi sui social faceva notare "la più plateale e ovvia violazione di doppio palleggio mai vista", lo stesso giocatore degli Wizards si è preso la briga di rispondere con una lunga e dettagliata spiegazione. "Posso spiegartela così: ho toccato il pallone indirizzandolo verso una certa direzione (la maggior parte degli arbitri non equipara quest’azione a un chiaro controllo del possesso). Sapevo che avrei avuto il tempo di valutare al meglio cosa fare col pallone. Ho tenuto la mano vicino alla palla per disorientare Martin e calcolare l’esatto momento in cui raccogliere il palleggio, nello stesso istante in cui il mio piede ha toccato terra, in modo da poter poi fare l’eurostep al momento giusto! Spero che questa spiegazione ti sia utile!”, la replica di Kuzma. Sicuramente dettagliata, ma forse non così convincente.