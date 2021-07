Se i Los Angeles Lakers vogliono continuare a competere per il titolo, quest’estate sarà certamente cruciale per riuscirci. Con nove giocatori attesi alla free agency e un roster da ricostruire attorno a LeBron James ed Anthony Davis, nessuno può essere davvero sicuro di far parte dei gialloviola il prossimo anno — a partire da due giocatori sotto contratto come Kyle Kuzma e Kentavious Caldwell-Pope. Secondo quanto detto da Adrian Wojnarowski di ESPN, i Lakers hanno offerto una combinazione di Kuzma e KCP “più o meno a chiunque in giro per la lega”, cercando giocatori sotto contratto che possano essere più funzionali alla squadra che hanno in mente attorno alle due stelle. Uno di questi potrebbe essere Buddy Hield dei Sacramento Kings, con i quali si è parlato di uno scambio coinvolgendo soprattutto Kuzma — che secondo quanto scritto da Shams Charania di The Athletic ha ricevuto dell’interesse da parte di diverse squadre in giro per la lega, mentre lo stesso non si può dire di Caldwell-Pope. Hield — sotto contratto per altri tre anni a 61.6 milioni di dollari complessivi — fornirebbe quel tipo di tiratore spot-up che è mancato in questi anni ai gialloviola (39% lo scorso anno, oltre il 40% in carriera da tre), ma è anche un difensore sotto media e non è un creatore di gioco, mentre i Lakers vorrebbero una guardia capace di togliere un po’ di pressione dalle spalle di LeBron James per portare il pallone e creare a metà campo — il ruolo che avevano pensato per Dennis Schröder.