Il Draft, ovvero quel momento in cui la NBA apre le sue porte ai migliori giocatori del college (o del resto del mondo). Quasi sempre così, ma non proprio sempre. Perché altrimenti Luka Garza sarebbe atteso tra le prime tre chiamate del prossimo Draft e invece nelle previsioni degli esperti quelli più ottimisti lo vedono alla n°53, quasi al termine del secondo giro (ESPN) e quelli meno invece neppure scelto (NBADraft.net). Eppure difficile trovare un giocatore con un pedigree più ricco del prodotto di Iowa, votato all'unanimità giocatore dell'anno a livello NCAA (vuol dire che Garza ha fatto l'en-plein vincendo tutti i cinque principali premi assegnati a livello collegiale: il Naismith Award, il John R. Wooden Award, il premio assegnato da The Associated Press, quello della United States Basketball Writers Association e quello della National Association of Basketball Coaches. Un plebiscito, per un giocatore che nella sua annata da senior ha viaggiato oltre i 24 punti di media (2° in tutta la nazione) e che negli ultimi due anni si è portato a casa tanto il titolo di giocatore dell'anno della Big Ten che quello di capocannoniere della sua conference. Lo ha fatto tirando il 44% da tre punti, uno dei fondamentali che in NBA oggi viene visto con maggior favore, eppure né la sua mano morbida, né il suo ottimo gioco di piedi o l'ampio repertorio in post basso sembrano attrarre più di tanto i GM NBA, allarmati invece da una serie di "red flag" a cui sembrano prestare molta più attenzione.