I Sixers non sanno dov'è Ben Simmons. O almeno, così sostiene Jake Fischer, giornalista di Bleacher Report, che in un recente intervento in un podcast radiofonico si è espresso in maniera molto critica nei confronti del giocatore, che dopo il termine della stagione - conclusa tra le polemiche per il suo scarso rendimento nella serie contro Atlanta - sarebbe scomparso dai radar della sua franchigia, nonostante si fosse impegnato a dedicarsi a un'estate di lavoro in palestra per ripresentarsi migliorato (soprattutto al tiro) al via della prossima stagione. Oddio, scomparso non del tutto, visto che un'apparizione (molto) pubblica Simmons l'ha fatta, insieme alla sua fidanzata Maya Jama, sugli spalti del torneo di tennis di Wimbledon, a inizio luglio. Da allora però, di Ben Simmons a Philadelphia hanno pochissime se non nessuna notizia, e questo non sembra andare nella direzione di una conferma del giocatore n°25, il cui tempo nella "città dell'amore fraterno" sembra ormai giunto al termine, tra mille voci di cessione sul mercato.