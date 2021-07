Mike D’Antoni lascia dopo un anno lo staff tecnico dei Brooklyn Nets, costringendo così Steve Nash a trovare un altro componente da affiancare al suo lavoro da capo allenatore dopo che ha già perso nelle scorse settimane un uomo chiave come Ime Udoka - scelto dai Boston Celtics per il dopo Brad Stevens. Il due volte MVP con i Phoenix Suns ha annunciato che il coach 70enne - vincitore per due volte del premio di allenatore dell’anno in NBA - ha fatto un lavoro “inestimabile” negli ultimi mesi al suo fianco, indirizzando la strada intrapresa dai Nets, battuti soltanto in gara-7 all’overtime da una Milwaukee che ha poi conquistato il titolo NBA. “Sarò per sempre grato a Mike per la sua capacità di indicare la strada e di avermi dato degli insegnamenti di vita che vanno ben oltre il parquet, abbiamo condiviso buona parte delle nostre strade nel mondo della pallacanestro. I nostri giocatori e lo staff hanno beneficiato del suo lavoro e auguro a lui, a sua moglie Laurel e alla loro famiglia soltanto il meglio”. Dopo gli anni passati a Houston e la capacità di aver spesso e volentieri messo in piedi squadre dalle grandi qualità offensive, D’Antoni nonostante l’età potrebbe dunque tornare a essere protagonista in panchina. Questa estate sono state molte le franchigie ad aver cambiato guida, ma nei prossimi mesi - sapendo di avere a disposizione la sua esperienza - qualcuno potrebbe pensare a lui come nuovo allenatore.