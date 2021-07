Russell Westbrook ai Los Angeles Lakers

Dopo una stagione negativa, chiusa con l'uscita al primo turno contro Phoenix, i Lakers puntano tutto su Russell Westbrook per tornare a competere per il titolo. E' stato infatti raggiunto l'accordo con gli Wizards per affiancare a LeBron James e Anthony Davis una terza stella, che lascia quindi Washington dopo una sola stagione. Per arrivare a Russ i Lakers sacrificano Kyle Kuzma, Kentavious Calwell-Pope, Montrezl Harrell e la 22esima scelta del Draft 2021. Ai gialloviola vanno anche due future seconde scelte (2024 e 2028).

Magic: "Arriva il giocatore più elettrizzante della Lega"

Ha subito manifestato il suo entusiasmo per l'arrivo della point guard una leggenda gialloviola - e suo pari ruolo - come Magic Johnson. "La super trade che ha portato Westbrook a L.A. è MOLTO eccitante - ha twittato Magic - e rende sicuramente i Lakers una contender per il titolo nella prossima stagione. Con lui ad affiancare LeBron e AD abbiamo ora la nostra versione dei 'Big 3'. Abbiamo solo bisogno di un paio di tiratori e saremo duri da battere. Russell è il giocatore più elettrizzante della lega e lo Staple Center sarà on fire nella prossima stagione", ha concluso l'ex numero 32.