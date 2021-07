Anche lo scorso anno i Mavericks erano convinti di aver fatto la scelta giusta: cedere Seth Curry ai Sixers in cambio di un giocatore come Josh Richardson, capace di incidere non solo con i piedi oltre l’arco, ma anche in difesa. Alla fine però la storia non ha dato ragione a Dallas: il fratello di Steph infatti è sbocciato, diventando uno dei giocatori più importanti nel sistema di Doc Rivers, mentre Richardson è finito ai margini della rotazione texana. Tenersi sul groppone quindi, attraverso la player option, i suoi quasi 12 milioni di dollari di salario previsti per la stagione 2021-22 sarebbe stato un bel problema per i Mavericks, che invece hanno messo in piedi uno scambio con Boston sfruttando la trade exception in possesso dei Celtics dopo l’addio di Gordon Hayward e portando a casa qualche seconda scelta del futuro. L’obiettivo più importante però è essere riusciti a ritagliare quasi 34 milioni di dollari da poter investire in estate (rinunciando prevedibilmente a Cauley-Stein e alla sua team option). Per fare cosa? Offrire un contratto a un giocatore cruciale come Tim Hardaway Jr. e poi provare, con lo spazio rimasto, ad aggiungere un pezzo importante. Magari proprio Kyle Lowry.