Doppia trade nelle scorse ore per i Celtics, che prima hanno salutato Tristan Thompson mettendo in piedi uno scambio a tre con Atlanta e Sacramento (portando a casa Kris Dunn e Bruno Fernando) e ottenendo poi dai Mavericks e aggiungendo al roster anche Josh Richardson

Continua la rivoluzione in casa Boston Celtics che, poche ore dopo il Draft NBA, hanno messo in piedi un doppio scambio che ha modificato la fisionomia del roster della squadra del Massachusetts. La prima notizia circolata è stata quella della cessione di Tristan Thompson: parentesi sfortunata a Boston per l’ex centro dei Cavaliers, che i Celtics hanno ceduto agli Atlanta Hawks ottenendo in cambio Kris Dunn, Bruno Fernando e una seconda scelta assoluta del 2023. A quel punto però, la squadra della Georgia ha chiuso il cerchio, spedendo nel giro di poco lo stesso Thompson in California ai Kings, aggiungendo al proprio roster Delon Wright. A stretto giro, sempre all’interno della stessa logica, Dallas ha ceduto Josh Richardson ai Celtics - che per completare l’accordo ha esercitato l’opzione da 11.6 milioni di dollari prevista dal suo contratto. I Mavericks in cambio hanno incassato scelte future al secondo giro e soprattutto aperto ancora di più le proprie possibilità a livello salariale.

Come cambia il roster (e le prospettive) dei Celtics È la terza estate consecutiva che Josh Richardson viene scambiato, e un motivo dovrà pur esserci. Da potenziale talento difensivo e giocatore letale con i piedi oltre l'arco, ha visto via via crollare il suo valore, passato dall'essere parte chiave della trade che ha portato Jimmy Butler a Miami due anni fa fino al diventare uno di cui i Dallas Mavericks si sono voluti liberare per avere maggiore spazio salariale a disposizione. La speranza è che ai Celtics ritrovi mira e continuità dalla lunga distanza: nel 2017-18 viaggiò con il 38% dall'arco, sceso poi al 33% dell'ultima stagione appena conclusa. L'efficenza dell'intera NBA è salita, mentre la sua crollava. Trovare centralità in attacco è anche il modo migliore per avere convinzione a protezione del ferro: il ruolo che verrà assegnato a Richardson passa anche dalla scelta di rifirmare o meno Evan Fournier. Cosa faranno a Boston con l'ex giocatore dei Magic arrivato in scadenza di contratto?