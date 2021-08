Dopo aver ceduto Russell Westbrook ai Lakers, gli Washington Wizards devono trovare il modo di rimpiazzare il vuoto che si è creato nel ruolo di point guard. Ish Smith e Raul Neto sono free agent e nella capitale vanno alla ricerca di un giocatore in grado di prendere in mano le chiavi del quintetto e di affiancare al meglio un insoddisfatto Bradley Beal. Uno dei nomi circolati con insistenza è quello di Aaron Holiday, ma il suo ruolo potrebbe essere quello di utile aggiunta in uscita dalla panchina. Come nuovo titolare invece si pensa a Spencer Dinwiddie, ma il problema più complicato da superare è convincere i Nets a liberarsi di un giocatore così prezioso. La formula sarebbe quella della sign-and-trade, ma le pedine che gli Wizards sono disposti a sacrificare - Kyle Kuzma e Montrezl Harrell, entrambi appena arrivati dai Lakers - potrebbero non bastare: si dovrebbe dunque immaginare un modo per Washington di aggiungere altri tasselli, senza però intaccare troppo il valore del roster. Non sarà semplice, ma l’idea è quella che Dinwiddie - fuori a causa di un grave infortunio nel corso dell’ultima stagione - sia pienamente recuperato e voglia andare a caccia di riscatto e di spazio sul parquet in una franchigia da rilanciare come gli Wizards. La free agency e i prossimi giorni potrebbero sbloccare la situazione.