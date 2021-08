Lakers, tris di veterani: tornano Howard e Ariza

Che i Lakers non potessero ambire a grandi free agent era chiaro già prima dell’arrivo di Russell Westbrook: ora, con i Big-Three in squadra, l’obiettivo è spendere il minimo per mettere in piedi un supporting cast decente attorno a un gruppo di stelle che spera di poter riportare alla conquista dell’anello la squadra di Los Angeles. Un tris di veterani per provare ad allungare con intelligenza (e in maniera low cost) il roster: il primo è Dwight Howard - il nome più chiacchierato delle ultime ore - da alternare a Marc Gasol sotto canestro e piacevole ritorno dopo il titolo vinto nel 2020 e il passaggio ai Sixers. Un’altra avventura in maglia gialloviola per Howard, che spera di rinverdire i piacevoli ricordi lasciati a L.A. come Trevor Ariza - il secondo grande ritorno delle prime ore di free agency in casa Lakers. Un giocatore di impatto in difesa e sull’arco (negli anni d’oro di Kobe Bryant e Pau Gasol), almeno nel corso della sua carriera, ma che nelle ultime esperienze in giro per la lega è parsp più volte essere giunta al capolinea. Sarà compito dei Lakers rigenerarlo e tirare fuori il meglio da lui e da Wayne Ellington, il terzo veterano che nel giro di 15 minuti è andato ad aggiungersi a un roster ancora da completare.