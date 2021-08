Sono bastate due partite ai Miami Heat per innamorarsi di Omer Yurtseven, il nome diventato subito un’icona in questi primi giorni di Summer League (e personaggio di culto tra i tifosi della squadra della Florida): 26 punti e 13.5 rimbalzi di media nelle due sfide in cui è sceso in campo per il gigante turco di quasi 2.15 metri di origine uzbeka che dopo quattro anni di college (l’ultimo a Georgetown) non è stato scelto al Draft 2020 ed è finito rapidamente nel dimenticatoio. Talento classe 1998, ha esordito a meno di 17 anni in Eurolega con la maglia del Fenerbahce: una partita che ricordano anche a Milano, contro l’Olimpia, in cui restò in campo soltanto un minuto segnando i primi due punti della sua carriera europea. Nel 2015 ha sfidato in amichevole anche i Brooklyn Nets e contro la squadra di New York potrebbe ritrovarsi a battagliare tra un paio di mesi dopo che gli Heat hanno scelto di offrire un contratto di due anni a Yurtseven. Un accordo da circa 3.5 milioni di dollari, ma le cifre sono relative quando si parla di Miami e della sua capacità di pescare diamanti grezzi e riuscire a sfruttare occasioni puntando su talenti sfuggiti a tutto il resto della lega. Anche Yurtseven potrebbe andare in quella direzione.