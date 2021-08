Già rimpiazzare una leggenda come Kyle Lowry, che in Canada ha vinto - da protagonista - l'unico titolo della storia di Toronto, per Goran Dragic non sarà facile. A complicare le cose, prima ancora che la point guard slovena abbia mai giocato un solo minuto di pallacanestro in maglia Raptors, sono arrivate anche delle parole - apparentemente pronunciate da Dragic a una televisione slovena - non troppo generose nei confronti dell'organizzazione condotta da Masai Ujiri. "I Toronto Raptors non sono la mia destinazione preferita", avrebbe detto Dragic nei giorni della free agency, quando infuriavano le voci sulla possibile cessione a Miami di Lowry, ma il suo nome veniva contemporaneamente associato ai Dallas Mavericks del connazionale (e amico) Luka Doncic. "Ho ambizioni più alte: vedremo come finirà". È finita che Lowry è effettivamente andato a Miami in uno scambio che ha portato in Canada Precious Achiuwa e proprio Goran Dragic, che ha quindi dovuto subito rispondere di un'uscita all'apparenza poco elegante davanti ai fan dei Raptors . "Voglio scusarmi con loro, le mie parole non sono state le migliori. So benissimo che i tifosi di Toronto amano la loro squadra e ne sono giustamente orgogliosi, perché si tratta di una delle migliori organizzazioni di tutta la NBA. Hanno già vinto un titolo, cosa che invece io non ho mai fatto, per cui a maggior ragione quello che ho detto non era certo appropriato", ha spiegato Dragic. "Sono sempre stato un ottimo professionista e potete chiederne conferma a tanti giocatori. Ovunque abbia giocato e ovunque giocherò mi sono comportato e continuerò a comportarmi da professionista, facendo sempre al meglio il mio lavoro. Amo la pallacanestro, e ovunque sarà darò sempre il 100%. Oggi sono a Toronto, per cui i Raptors sono tutto ciò a cui devo pensare".