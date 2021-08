Lo hanno tutti definito il grande perdente della free agency 2021: Dennis Schroder, in uscita dai Lakers, cercava un contratto da 100 milioni di dollari (rifiutando l'offerta da 84 propostagli da L.A.), si è dovuto accontentare di un accordo annuale a 5.9 milioni siglato con i Boston Celtics. Roba da piangersi addosso, per il giocatore tedesco, che però può trovare una consolazione - seppure magra - in quanto successo a un altro giocatore di primo piano NBA nel recentissimo passato, addirittura un All-Star (nel 2018 e nel 2019) come Victor Oladipo. Prima che una serie di infortuni ne deragliasse, almeno temporaneamente, la carriera, l'ex giocatore dei Pacers prima del via dell'ultima stagione si era seduto al tavolo con il front office di Indiana per discutere di una potenziale estensione a lungo termine con la franchigia. L'offerta dei Pacers, secondo i beni informati, era per un quadriennale con un primo anno a 25.2 milioni di dollari e poi cifre in crescita (dell'8% ogni anno), per un totale appena di pochi dollari inferiore ai 113 milioni complessivi. Oladipo, che arrivando con lo status di free agent a questa estate avrebbe anche potuto chiedere cifre più alte, scelse così di rifiutare l'estensione, finendo però per essere quasi immediatamente ceduto da Indiana a Houston a metà gennaio.