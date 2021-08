Dennis Schroder ha finalmente trovato casa, e lo ha fatto abbandonando i Lakers per i rivali di sempre, i Boston Celtics, ma anche lasciando sul piatto parecchi milioni di dollari, una decisione che con ogni probabilità fa del tedesco il grande sconfitto della free agency 2021. L'ex point guard titolare dei Lakers, infatti, ha raggiunto un accordo con i Celtics per un solo anno a 5.9 milioni di dollari quando in più occasioni - prima del via della stagione e poi nel corso della stessa - ha scelto di rinunciare a ricche estensioni con i Lakers per puntare a un super contratto (mai arrivato) al termine dell'annata, da free agent. Prima del via dello scorso campionato, infatti, il front office gialloviola avrebbe proposto a Schroder un'estensione biennale per 33.4 milioni di dollari, e nel corso della stagione addirittura un nuovo contratto per 4 anni e 84 milioni. Offerte entrambe rifiutate dal giocatore, che diventato nel frattempo titolare nel quintetto dei Lakers al fianco di LeBron James e Anthony Davis si era convinto di poter ambire sul mercato dei free agent 2021 a un contratto nell'ordine del centinaio di milioni di dollari. Invece dovrà accontentarsi della cosiddetta "mid level exception" dai Celtics, a meno di 6 milioni di dollari per la stagione 2021-22. Un contratto che lo stesso Schroder, dicono i ben informati, ha voluto solamente annuale per poter dimostrare nel corso del campionato ancora una volta tutto il suo valore e riprovare (si spera con maggior fortuna) la carta della free agency nell'estate 2022.