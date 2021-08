Nell'universo dei social network il nome di Dennis Schroder continua a tener banco, ma stavolta a far la notizia arriva un post (pubblicato su Instagram) direttamente da casa-Schroder, per mano della moglie Ellen. Dopo aver pubblicato una serie di foto insieme al marito e in famiglia (con didascalie dal "Nessuno come te", "Sei il mio mondo", "Non c'è niente di meglio") in un paio di stories sul suo profilo la signora Schroder ha prima spiegato la ragione della firma del marito per i Boston Celtics, a soli 5.9 milioni di dollari, dopo averne rifiutati 84 dai Lakers, per poi scagliarsi contro quei tifosi gialloviola che si sono divertiti alle spalle del tedesco e di una decisione economica sicuramente rivedibile. "Sono orgogliosa di mio marito che ha preso una decisione per restare fedele a se stesso e per continuare a lottare per quelli che sono i suoi obiettivi e la sua visione! Lo so che non tutti possono capire la sua scelta. Perché in tanti sceglierebbero i soldi davanti a tutto il resto. Ma fatemi dire una cosa: dimostrate un po' di amore verso il prossimo, siate pazienti e vedrete quello che succederà in futuro", avverte Ellen dal suo profilo IG.