I dirigenti degli Washington Wizards all'inizio pensavano stesse scherzando: il contratto per l'arrivo di Spencer Dinwiddie nella Capitale era sul tavolo, c'era l'accordo sulle cifre, ma la guardia ex Brooklyn Nets aveva un'ultima richiesta. Un bonus, nel caso gli Wizards di Dinwiddie avessero mai raggiunto l'obiettivo massimo, il titolo NBA. L'ammontare del bonus? Un dollaro. E come se la richiesta non fosse, di per sé, già abbastanza strana, Dinwiddie il dollaro lo vuole in 100 monete da un penny, il centesimo della moneta USA. È fatto così, è strano, diverso dagli altri, e non si lascia scappare un'occasione per ricordarlo a tutti. "Mi divertiva il fatto di arrivare agli Wizards in quella che forse è stata la trade più complicata della storia della lega [con 5 squadre coinvolte, e anche Spurs, Lakers, Pacers e Nets chiamate a scambiarsi giocatori e scelte nell'operazione, ndr]. Così mi è venuta in mente anche l'idea di avere il bonus più strano mai visto, un'unicum nel suo genere".