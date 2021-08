Le celebrazione del nuovo re NBA, Giannis Antetokounmpo - fresco di vittoria del suo primo anello NBA dopo due titoli da MVP della lega - ha portato con sé anche la tempestiva pubblicazione di un libro, firmato da Mirin Fader, dedicato all'incredibile carriera del greco dei Bucks, dagli inizi ad Atene fino al sogno NBA. Nelle pagine di "Giannis: the improbable rise of an NBA" si trova però anche un passaggio che ha già fatto molto discutere e che riguarda il periodo in cui ad allenare Milwaukee c'era Jason Kidd, nominato negli scorsi mesi nuovo capo-allenatore dei Dallas Mavericks. L'aneddoto riguarda il periodo attorno al Natale 2014: Kidd, al suol primo annno sulla panchina dei Bucks, non gradisce per niente la sconfitta subita dai suoi in casa contro gli Charlotte Hornets, 108-101, nella gara del 23 dicembre, e negli spogliatoi è una furia. Dopo il suono della sirena finale, tiene la squadra chiusa nello spogliatoio per 50 minuti e attacca tutti, prendendo come primo interlocutore un veterano di quella squadra, Zaza Pachulia. "Pensi che fosse una partita da vincere?". "Sì. Lo era", l'onesta risposta del georgiano. "Pensi che vi siate meritati i prossimi due giorni off?", la seconda, insidiosa domanda di Kidd. Con Milwaukee a calendario solo per la gara del 26 dicembre ad Atlanta, infatti, i giocatori avevano davanti la prospettiva - abbastanza rara nella NBA - di trascorrere il Natale chi in famiglia e chi concedendosi magari un brevissimo viaggio di relax. In tanti, conferma Fader, avevano già programmato un break ed effettuato le necessarie prenotazioni. "Oggi non abbiamo messo in campo il giusto sforzo, ma allo stesso tempo Natale è una vacanza importante per le nostre famiglie", la risposta di Pachulia, caduta però nel vuoto alle orecchie di Kidd. "Ci vediamo domani in palestra alle 9 del mattino".