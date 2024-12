Finney-Smith si presenta: "Ora sono coi grandi"

Coach JJ Redick ha detto chiaramente che non intende modificare il suo quintetto base, ma neanche lui è riuscito a nascondere la felicità di poter aggiungere in squadra un giocatore come Dorian Finney-Smith. Il nuovo acquisto dei gialloviola, con cui Redick ha giocato nella sua breve esperienza ai Dallas Mavericks, arriva in città come pezzo cruciale per rendere i Lakers più competitivi specialmente nella metà campo difensiva, ma anche in grado di punire le difese avversarie con il tiro da tre punti, che sta tirando come mai in carriera (43% in questa regular season). Dal canto suo, anche Finney-Smith alla sua prima conferenza stampa con i media di Los Angeles non ha potuto nascondere la sua eccitazione: “Sono felice di avere l’opportunità di competere per il titolo e non solo per i playoff. A Brooklyn eravamo in lotta solo per entrarci, qui vogliamo vincere. È un approccio ed un’energia completamente diversa sotto ogni punto di vista”. Finney-Smith, evidentemente un po’ su di giri, non ha nascosto neanche la felicità di non essere più nella squadra meno considerata della città: “Se giochi a Brooklyn sai cosa intendo. Non vorresti mai essere il ‘fratellino minore’ in città. Ora finalmente sono con il ‘fratellone’. È una bella sensazione”.